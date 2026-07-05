Бразилия трябва да пренапише историята, за да преодолее Холанд и компания

Националните отбори на Бразилия и Норвегия тази вечер ще премерят сили в един от най-интересните осминафинали на Мондиал 2026. Началният час на сблъсъка на „МетЛайф Стейдиъм“ е 23:00, а който го спечели, в следващия кръг ще играе срещу по-добрия измежду съдомакина Мексико и Англия.

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Бразилците спечелиха своята група „С“, събирайки 7 точки. Те си осигуриха този актив след реми 1:1 с Мароко и две победи с по 3:0 над Хаити и Шотландия. След това съставът на Карло Анчелоти стартира елиминациите в турнира с успех с 2:1 след обрат срещу Япония, в който победният гол на резервата Габриел Мартинели дойде в добавеното време.

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Норвежците завършиха втори в група „I“, която беше сред най-трудните на Световното първенство. Те събраха 6 точки след победи с 4:1 над Ирак и с 3:2 над Сенегал, след което претърпяха поражение с 1:4 от Франция. В 1/16-финалите играчите на Столе Солбакен отстраниха Кот д'Ивоар с 2:1, като победното попадение беше дело на Ерлинг Холанд малко преди края на двубоя.

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Любопитното е, че именно Норвегия е единственият съперник, срещу който Бразилия е играла повече от веднъж, но никога не е побеждавала. Те са играли общо четири пъти помежду си, като „викингите“ могат да се похвалят с два успеха и две ремита срещу петкратния световен шампион. На Мондиал 1998 северняците спечелиха с 2:1, а последният им мач, контрола през 2006 година, завърши наравно 1:1.

Това ще представлява и съревнование между двама от най-добрите атакуващи играчи в света. Звездата на Бразилия Винисиус Жуниор има четири гола и една асистенция на Мондиал 2026, а голмайсторът на Норвегия Холанд е забил пет попадения в турнира.

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