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Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

  • 5 юли 2026 | 08:57
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Старши треньорът на Норвегия Столе Солбакен сподели очакванията си за мача срещу Бразилия на осминафиналите на Световното първенство, който е тази вечер.

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„Голяма чест е да срещна Карло Анчелоти. Той е може би най-великият, с пет трофея от Шампионската лига и титли в различни страни. Начинът, по който се отнася към противниците и как се държи във футбола, е образцов. Чудесно е и за спорта, че той пое национален отбор, и то най-великия такъв в световния футбол. Това е голяма чест за нас, но утре трябва да победим него и Бразилия, за да останем в турнира. Можем да надвием бразилците, ако се раздадем на 100 процента, иначе нямаме шанс.

Бразилия все още е фаворит, но не мисля, че са толкова голям фаворит, колкото са били в предишни години. Но да, би било изненада, ако Норвегия спечели. Отборът показва добри резултати и нашият стил на игра помага, но е трудно да се оценят шансовете ни в проценти. Бразилия има много добри играчи. Необходимо е да спрем тези отделни играчи, но преди всичко трябва да спрем бразилците като отбор“, каза треньорът на пресконференцията си преди двубоя.

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Снимки: Gettyimages

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