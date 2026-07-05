Солбакен: За мен е чест да се изправя срещу Анчелоти

Старши треньорът на Норвегия Столе Солбакен сподели очакванията си за мача срещу Бразилия на осминафиналите на Световното първенство, който е тази вечер.

Анчелоти потвърди, че Рафиня е опция за мача с Норвегия

„Голяма чест е да срещна Карло Анчелоти. Той е може би най-великият, с пет трофея от Шампионската лига и титли в различни страни. Начинът, по който се отнася към противниците и как се държи във футбола, е образцов. Чудесно е и за спорта, че той пое национален отбор, и то най-великия такъв в световния футбол. Това е голяма чест за нас, но утре трябва да победим него и Бразилия, за да останем в турнира. Можем да надвием бразилците, ако се раздадем на 100 процента, иначе нямаме шанс.

Бразилия все още е фаворит, но не мисля, че са толкова голям фаворит, колкото са били в предишни години. Но да, би било изненада, ако Норвегия спечели. Отборът показва добри резултати и нашият стил на игра помага, но е трудно да се оценят шансовете ни в проценти. Бразилия има много добри играчи. Необходимо е да спрем тези отделни играчи, но преди всичко трябва да спрем бразилците като отбор“, каза треньорът на пресконференцията си преди двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages