Гимараеш захапа Холанд, обяви го за "хитрец"

Бразилският полузащитник коментира предстоящия мач с Норвегия, нападател, когото познава добре от Висшата лига, и посочи грешка в съдийството на мача Хърватия – Португалия.

С четири асистенции в четири мача, една от които донесе класиране на осминафиналите в последния момент (гол на Мартинели срещу Япония), Бруно Гимараеш е една от звездите на Бразилия на Световното първенство през 2026 г. Той застана до Карло Анчелоти, за да коментира предстоящия двубой с Норвегия. В неделния мач халфът на Нюкасъл ще се изправи срещу нападател, когото познава отлично от Висшата лига: Ерлинг Холанд. Норвежецът определи съперника си за фаворит, а бразилецът отговори по следния начин.

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„Той е голям хитрец с това, което казва... Сваля цялата отговорност от тях и я прехвърля на нас. Честно казано, не ме интересува много какво правят хората. Футболът се решава на терена. Единадесет срещу единадесет. Ще бъде голям, оспорван мач. Те също имат своите качества. Високи играчи, ще се опитат да центрират. Трябва да сме умни. Той е хитрец, сваля напрежението от тях. Трябва да сме подготвени.

Последното Световно първенство ми послужи като голям урок, искаше ми се да бях помогнал повече. Когато имах възможности, мисля, че не отговорих на ниво, ако трябва да бъда напълно откровен. Най-голямата мечта в живота ми е да бъда тук. Всичко в живота е учене. Научих се, за да бъда много по-добър, отколкото бях на последното Световно.

BRUNO GUIMARÃES JÁ AVISOU: VAI DAR TUDO DE SI EM BRASIL X NORUEGA! 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷



Na véspera das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega, Bruno Guimarães garantiu que está vivendo um dos melhores momentos da carreira e disse que está pronto para fazer de tudo pela… pic.twitter.com/YdajwluGhQ — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) July 5, 2026

Изпълнявам много добре това, което треньорът иска от мен. Изпъквам с асистенциите, но моят футбол не е само това. Той е да доставям топките на съотборниците си, за да могат да създават положения, да вкарват, да съм готов да тичам много, което и правя дори в тази жега. Утре ни предстои важна стъпка по нашия път", каза Гимараеш.

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Мачът между Бразилия и Норвегия е в днешния 5-и юли (неделя) и започва от 23:00 часа българско време. Той, както и всички 104 срещи от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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