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Рекордът на Меси, който Мбапе може да подобри тази нощ

  • 4 юли 2026 | 12:47
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С попадението си при успеха на Аржентина с 3:2 над Кабо Верде след продължения суперзвездата Лионел Меси подобри рекорда за най-много голови приноси в елиминациите на Световното първенство.

Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал
Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

39-годишният нападател вече има сбор от 12 попадения и асистенции (6+6). Така той има един голов принос повече от бразилската легенда Пеле и френската звезда Килиан Мбапе, които са с по 11. Въпреки това още тази нощ голмайсторът на “петлите” може да си присвои въпросното върхово постижение, тъй като неговият тим играе срещу Парагвай във втория осминафинал на Мондиал 2026. Нападателят на Реал Мадрид веднъж вече изравни Меси по този показател в настоящия турнир с двата си гола при успеха на французите с 3:0 над Швеция на 1/16-финалите.

Що се отнася до головите приноси във всички досегашни мачове от Мондиал 2026, Мбапе остава номер 1 със своите осем такива (шест попадения и две асистенции), а Меси е втори със седем, всички от тях са голове.

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Снимки: Gettyimages

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