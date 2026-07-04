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Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Етър
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  3. Междувременно Аржентина постави и световен рекорд

Междувременно Аржентина постави и световен рекорд

  • 4 юли 2026 | 10:38
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Настоящият световен шампион Аржентина надделя над коравия тим на Кабо Верде с 3:2 след продължения в 1/16-финален мач от Световното първенство, като по този начин постави нов рекорд в историята на турнира. Според статистиката нито един друг отбор не е участвал в повече двубои с продължения в надпреварата. За Аржентина това беше 12-тият такъв сблъсък, с което тимът изпревари Германия и Италия, които имат по 11.

Успехът над Кабо Верде е осма поредна победа за Аржентина срещу африкански съперник, след като загуби първия си такъв мач срещу Камерун през 1990 г.

Световните шампиони ще продължат защитата на титлата си срещу Египет на четвъртфиналите. Мачът е във вторник от 19:00 часа българско време.

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