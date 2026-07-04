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МОНДИАЛ 2026, ПРЕДИ АРЖЕНТИНА - КАБО ВЕРДЕ
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси повежда Аржентина срещу сензацията Кабо Верде, съставите

Меси повежда Аржентина срещу сензацията Кабо Верде, съставите

  • 4 юли 2026 | 00:01
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Световният шампион Аржентина излиза сензацията Кабо Верде излизат в един от най-очакваните 1/16-финали на Мондиал 2026. Арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, а срещата започва в 01:00 часа българско време.

Този, както и всички 104 мача от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Селекционерът на южноамериканците Лионел Скалони взе решение да пусне абсолютно същия титулярен състав, с който тимът му победи Австрия с 2:0 във втория мач от груповата фаза на надпреварата. Решение, което в известен смисъл бе логично, тъй като девет от титулярите от въпросния двубой не започнаха в заключителната битка срещу Йордания и сега футболистите на "албисилесте" трябваше да бъдат повече от свежи.

За Кабо Верде пък под рамките на вратата отново стартира станалия легендарен Возиня, който съвсем отчая по време на груповата фаза бившите световни шампиони от Уругвай и Испания.

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