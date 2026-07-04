Меси повежда Аржентина срещу сензацията Кабо Верде, съставите

Световният шампион Аржентина излиза сензацията Кабо Верде излизат в един от най-очакваните 1/16-финали на Мондиал 2026. Арена на сблъсъка е "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, а срещата започва в 01:00 часа българско време.

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БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Селекционерът на южноамериканците Лионел Скалони взе решение да пусне абсолютно същия титулярен състав, с който тимът му победи Австрия с 2:0 във втория мач от груповата фаза на надпреварата. Решение, което в известен смисъл бе логично, тъй като девет от титулярите от въпросния двубой не започнаха в заключителната битка срещу Йордания и сега футболистите на "албисилесте" трябваше да бъдат повече от свежи.

🚨 ARGENTINA STARTING LINEUP!! 🇦🇷 pic.twitter.com/TzMXbu0P1N — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 3, 2026

За Кабо Верде пък под рамките на вратата отново стартира станалия легендарен Возиня, който съвсем отчая по време на груповата фаза бившите световни шампиони от Уругвай и Испания.

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