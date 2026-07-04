Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

Лионел Меси призна, че Аржентина е изпитала сериозни затруднения срещу Кабо Верде дори при факта, че тимът се е подготвил за сложен двубой.

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„Знаехме, че ще бъде много тежък мач. Този отбор не загуби нито от Испания, нито от Уругвай. Направихме най-трудното, а именно да отбележим първия гол, и си мислехме, че това ще ни донесе спокойствие, но се случи точно обратното“, започна Меси пред в отзива си непосредствено след края на двубоя.

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Капитанът на Аржентина, който завърши мача с гол и асистенция, не скри похвалите си за съперника, който така и не регистрира поражение в рамките на среща от редовното време на Мондиала, като три от четирите му двубоя бяха срещу бивши или актуални световни шампиони.

„Губехме топката, не пресирахме добре, а те атакуваха със своите оръжия. Това са елиминации и никой нищо не ти подарява. Това Световно първенство е много сложно, всички мачове ще бъдат много трудни, а изтощението е огромно, независимо дали играеш добре, или зле. Важното е да си починем и да се опитаме да извлечем поуки от днешния мач. Трябва да поправим грешките, които днес също бяха много“, продължи Меси.

Футболистът, който беше избран от ФИФА за играч на мача, похвали и начина, по който Кабо Верде изнасяше топката.

„Не пресирахме добре. Когато се опитвахме да притиснем дефанзивния им халф, централните защитници се раздалечаваха твърде много и бяхме леко некоординирани, защото те винаги имаха човек повече. Владееха топката и ни караха да тичаме“, каза той.

В спор за място на 1/4-финалите Аржентина ще се изправи срещу Египет, а Меси вече отправи поглед към следващите стъпки пред „албиселесте“, като подчерта едно решаващо оръжие, което отборът е използвал срещу Кабо Верде.

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