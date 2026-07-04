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МОНДИАЛ 2026, КОЛУМБИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

  • 4 юли 2026 | 05:24
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Лионел Меси призна, че Аржентина е изпитала сериозни затруднения срещу Кабо Верде дори при факта, че тимът се е подготвил за сложен двубой.

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица
Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

„Знаехме, че ще бъде много тежък мач. Този отбор не загуби нито от Испания, нито от Уругвай. Направихме най-трудното, а именно да отбележим първия гол, и си мислехме, че това ще ни донесе спокойствие, но се случи точно обратното“, започна Меси пред в отзива си непосредствено след края на двубоя.

Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал
Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

Капитанът на Аржентина, който завърши мача с гол и асистенция, не скри похвалите си за съперника, който така и не регистрира поражение в рамките на среща от редовното време на Мондиала, като три от четирите му двубоя бяха срещу бивши или актуални световни шампиони.

„Губехме топката, не пресирахме добре, а те атакуваха със своите оръжия. Това са елиминации и никой нищо не ти подарява. Това Световно първенство е много сложно, всички мачове ще бъдат много трудни, а изтощението е огромно, независимо дали играеш добре, или зле. Важното е да си починем и да се опитаме да извлечем поуки от днешния мач. Трябва да поправим грешките, които днес също бяха много“, продължи Меси.

Футболистът, който беше избран от ФИФА за играч на мача, похвали и начина, по който Кабо Верде изнасяше топката.

„Не пресирахме добре. Когато се опитвахме да притиснем дефанзивния им халф, централните защитници се раздалечаваха твърде много и бяхме леко некоординирани, защото те винаги имаха човек повече. Владееха топката и ни караха да тичаме“, каза той.

В спор за място на 1/4-финалите Аржентина ще се изправи срещу Египет, а Меси вече отправи поглед към следващите стъпки пред „албиселесте“, като подчерта едно решаващо оръжие, което отборът е използвал срещу Кабо Верде.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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