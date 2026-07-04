Меси и Возиня - какво си казаха двамата герои

Возиня - 40-годишният страж на Кабо Верде, се превърна в една от неочакваните звезди на Мондиала. През изминалата нощ той направи седем спасявания срещу Аржентина при драматичната загуба на тима му с 2:3 след продължения в 1/16-финала от Световното първенство.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

След последния съдийски сигнал се видя как вратарят се приближи до Лионел Меси и двамата проведоха разговор.

“Отидох при него, а още преди да успея да кажа нещо, той веднага ме прегърна и ми каза: „Браво. Ти си наистина страхотен вратар. Сигурно хората ти се гордеят много с теб.“ Да чуя подобни думи от човек като Лео означаваше изключително много за мен”, сподели Возиня.

“Благодарих му и отвърнах: „Благодаря ти, Лео. Ти си най-добрият.“ След това го помолих за фланелката му от мача. Той се усмихна и каза: „Разбира се. Ще ти я дам в коридора пред съблекалните.“ Това са моменти, които ще помня до края на живота си“, добави той.

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