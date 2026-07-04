Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

Лионел Меси разпечата вратата на Кабо Верде в 1/16-финалния сблъсък на Аржентина от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, с което продължи да чупи рекорди. Това бе общо 20-ият му гол на Световно първенство, но този факт остана далеч назад спрямо някои други постижения.

🌎🇦🇷 Lionel Messi reaches 20 World Cup career goals. Another milestone. 💥 pic.twitter.com/RIdj01kAi3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

По този начин световният шампион с “албиселесте” от Мондиал 2022 в Катар вече има вкарани попадения във всеки възможен мач от световни футболни финали.

Inevitable. 🇦🇷



Eight straight @FIFAWorldCup games with a goal for Leo Messi. pic.twitter.com/VaZousl7wj — Major League Soccer (@MLS) July 3, 2026

Преди сблъсъка с Кабо Верде той имаше гол в трите кръга на груповата фаза, както и се бе разписвал в срещи от 1/8-финал, 1/4-финал, 1/2-финал и финал.

С добавянето на 1/16-финалния елиминационен етап на Мондиала в Северна Америка аржентинецът успя да се разпише и в още един етап, който за първи път съществува заради нарастването на участниците на световни финали на общо 48.

Меси започна и една много силна серия на Световно първенство в Катар.

Тя започна с попадението му в първия елиминационен кръг срещу Австралия, а след това вкарваше неизменно до големия финал, разпечатвайки последователно вратите на Нидерландия, Хърватия и Франция.

💥🇦🇷 Leo Messi, the first player ever to score in every single World Cup round.



From group stages matchday 1, 2, 3… to the World Cup final. 🌎 @2010MisterChip pic.twitter.com/7WXoZQZqiL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

След това на старта на Световното в Северна Америка се разписа в трите срещи от груповата фаза срещу Алжир, Австрия и Йордания, с което стана първият футболист с голове в седем поредни срещи.

Сега с гола си срещу Кабо Верде той подобри собствения си рекорд и се превърна в първия активен състезател, бележил в осем поредни двубоя на мондиали.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между Аржентина и Кабо Верде, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате в bnt.sportal.bg.

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