Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

Лионел Меси разпечата вратата на Кабо Верде в 1/16-финалния сблъсък на Аржентина от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, с което продължи да чупи рекорди. Това бе общо 20-ият му гол на Световно първенство, но този факт остана далеч назад спрямо някои други постижения.
По този начин световният шампион с “албиселесте” от Мондиал 2022 в Катар вече има вкарани попадения във всеки възможен мач от световни футболни финали.
Преди сблъсъка с Кабо Верде той имаше гол в трите кръга на груповата фаза, както и се бе разписвал в срещи от 1/8-финал, 1/4-финал, 1/2-финал и финал.
С добавянето на 1/16-финалния елиминационен етап на Мондиала в Северна Америка аржентинецът успя да се разпише и в още един етап, който за първи път съществува заради нарастването на участниците на световни финали на общо 48.
Меси започна и една много силна серия на Световно първенство в Катар.
Тя започна с попадението му в първия елиминационен кръг срещу Австралия, а след това вкарваше неизменно до големия финал, разпечатвайки последователно вратите на Нидерландия, Хърватия и Франция.
След това на старта на Световното в Северна Америка се разписа в трите срещи от груповата фаза срещу Алжир, Австрия и Йордания, с което стана първият футболист с голове в седем поредни срещи.
Сега с гола си срещу Кабо Верде той подобри собствения си рекорд и се превърна в първия активен състезател, бележил в осем поредни двубоя на мондиали.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Срещата между Аржентина и Кабо Верде, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате в bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google