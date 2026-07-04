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МОНДИАЛ 2026, АРЖЕНТИНА - КАБО ВЕРДЕ
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

  • 4 юли 2026 | 02:19
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Лионел Меси разпечата вратата на Кабо Верде в 1/16-финалния сблъсък на Аржентина от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, с което продължи да чупи рекорди. Това бе общо 20-ият му гол на Световно първенство, но този факт остана далеч назад спрямо някои други постижения.

По този начин световният шампион с “албиселесте” от Мондиал 2022 в Катар вече има вкарани попадения във всеки възможен мач от световни футболни финали.

Преди сблъсъка с Кабо Верде той имаше гол в трите кръга на груповата фаза, както и се бе разписвал в срещи от 1/8-финал, 1/4-финал, 1/2-финал и финал.

С добавянето на 1/16-финалния елиминационен етап на Мондиала в Северна Америка аржентинецът успя да се разпише и в още един етап, който за първи път съществува заради нарастването на участниците на световни финали на общо 48.

Меси започна и една много силна серия на Световно първенство в Катар.

Тя започна с попадението му в първия елиминационен кръг срещу Австралия, а след това вкарваше неизменно до големия финал, разпечатвайки последователно вратите на Нидерландия, Хърватия и Франция.

След това на старта на Световното в Северна Америка се разписа в трите срещи от груповата фаза срещу Алжир, Австрия и Йордания, с което стана първият футболист с голове в седем поредни срещи.

Сега с гола си срещу Кабо Верде той подобри собствения си рекорд и се превърна в първия активен състезател, бележил в осем поредни двубоя на мондиали.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между Аржентина и Кабо Верде, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате в bnt.sportal.bg.

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