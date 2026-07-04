Вратарят Возиня: Не играх аз срещу Меси, а Кабо Верде срещу Аржентина

Превърналият се в легенда вратар на Кабо Верде Возиня коментира драматичната загуба на своя тим с 2:3 от Аржентина в осминафиналната фаза на Мондиала. Въпреки поражението 40-годишният страж се превърна в сензация в социалните мрежи, като последователите му достигнаха впечатляващите 18,8 милиона.

В самия двубой той направи седем спасявания.

„Направихме така, че целият свят да научи за Кабо Верде. Днес се противопоставихме достойно на Аржентина. Това не беше двубой между Возиня и Меси, а между Кабо Верде и Аржентина. Разбира се, крайният резултат е разочароващ, но трябва да изпитваме щастие и гордост. Разполагаме с великолепен отбор и много качествени футболисти“, заяви Возиня след края на мача.

Националният тим на Кабо Верде записа историческо първо участие на световни финали.

Селекционерът на Кабо Верде: Представихме страната си достойно

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google