Вратарят Возиня: Не играх аз срещу Меси, а Кабо Верде срещу Аржентина

Превърналият се в легенда вратар на Кабо Верде Возиня коментира драматичната загуба на своя тим с 2:3 от Аржентина в осминафиналната фаза на Мондиала. Въпреки поражението 40-годишният страж се превърна в сензация в социалните мрежи, като последователите му достигнаха впечатляващите 18,8 милиона.
В самия двубой той направи седем спасявания.
„Направихме така, че целият свят да научи за Кабо Верде. Днес се противопоставихме достойно на Аржентина. Това не беше двубой между Возиня и Меси, а между Кабо Верде и Аржентина. Разбира се, крайният резултат е разочароващ, но трябва да изпитваме щастие и гордост. Разполагаме с великолепен отбор и много качествени футболисти“, заяви Возиня след края на мача.
Националният тим на Кабо Верде записа историческо първо участие на световни финали.