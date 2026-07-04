Основен играч на Франция пропуска осминафинала срещу Парагвай

Националният отбор на Франция ще се изправи срещу Парагвай без една от ключовите си фигури – Орелиaн Чуамени. Мачът от 1/8-финалите е идната нощ (събота срещу неделя) в полунощ българско време. Оказва се, че полузащитникът е получил контузия и няма да може да вземе участие в срещата във Филаделфия.

Футболистът на Реал Мадрид е почувствал дискомфорт в бедрото по време на тренировката в петък и в резултат на това остава извън сметките на селекционера Дидие Дешан.

Според информацията на журналиста от „ЕР ЕМ СЕ Спорт“, френският национал ще отсъства от терените за около четири дни. Това означава, че той би трябвало да бъде на разположение за евентуален четвъртфинал. Очаква се мястото на играча на Реал Мадрид в стартовия състав тази вечер да бъде заето от Ману Коне.

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