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Аржентински национал от Юнайтед: Мислех за отказване, но да видя как жена ми ражда ме мотивира да продължа напред

  • 4 юли 2026 | 11:40
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Централният защитник на Аржентина Лисандро Мартинес призна, че е бил пред отказаване от футбола заради тежката контузия, която го лиши от игра през почти цялата 2025 година.

“Когато си помисля за всичко, през което преминах заради моята контузия, ми се доплачва. Обмислях отказване от футбола, след като скъсах кръстни връзки миналата година. Просто не исках да страдам повече. Наистина ударих дъното, но точно тогава се роди дъщеря ми, а това някак си ми донесе баланс във всичко. Видях как съпругата ми роди, полагайки огромни усилия, като тогава си казах: “Как да не продължа да се боря”. Дъщеря ми и жена ми промениха всичко, перспективата стана напълно различна, сподели Мартинес пред TyC Sports.

Бранителят на Манчестър Юнайтед също така засипа с похвали Лионел Меси след успеха с 3:2 над Кабо Верде след продължения в 1/16-финалите на Мондиал 2026. Именно той асистира по брилянтен начин на капитана на тима за първия гол в мача. “Лео Меси е огромен пример, защото той е страдал много през цялата си кариера. Понасял е поражения, но никога не се е отказал. Днес той е на 39 години, а продължава да се бори, въпреки че вече е спечелил всичко и няма нищо за доказване. Той е най-добрият в историята, не само във футбола, но и във всички спортове. Това е лудост. За тези от нас, които идват след него - как да не продължаваме да се борим, щом най-добрият за всички времена го прави с такава страст? Трябва да го следваме по абсолютно същия начин”, заяви 28-годишният играч пред ESPN.

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Снимки: Gettyimages

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