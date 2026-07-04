Скалони: А всички мислеха, че това ще е разходка в парка за Аржентина

Националният селекционер Лионел Скалони призна, че е щяло да бъде „лудост“ тимът му да бъде елиминирана от Кабо Верде, след като световните шампиони изтръгнаха драматична победа с 3:2 след продължения, за да си осигурят място на осминафиналите на Мондиала. „Албиселесте“ се нуждаеше от гол във второто продължение, за да преодолее африканския тим, след като на два пъти изпускаше преднината си в изтощителния двубой.

„Беше невероятно труден мач. Винаги трябва да извличаш позитивите. Този отбор никога не се предава“, заяви селекционерът след последния съдийски сигнал.

Селекционерът на Аржентина също така похвали представянето на Кабо Верде: „Трябва да поздравим съперника. Когато хората казват, че няма лесни противници, те днес доказаха, че са страхотен отбор. Гордея се с приноса на всички. Приключихме абсолютно изтощени, защото дадоха всичко от себе си.“

Запитан за възможността от загуба и елиминация в деня, в който водеше Аржентина за 100-тен път, Скалони призна колко близо е бил отборът му до шокиращо отпадане: „Щеше да е лудост да загубим, но това е футболът.“

“Все пак заслужавахме да спечелим и да продължим напред, но това беше изключително труден мач. Играчите бяха напълно изтощени в края на срещата. Има зони, в които да се подобрим, но те показаха устойчивост. Играчите са изморени заради продълженията - това са твърде много минути и те получиха някои схващания, но когато играят със сърцето си, тогава можеш да преодолееш всичко. Отборът показа характера и стойността си днес.

Просто исках мачът да приключи. Видяхте невероятния гол, който вкараха. Винаги съм предпазлив. Бях по-спокоен, отколкото изглеждах. Всички мислиха, че ще бъде разходка в парка, но аз знаех, че няма да е така", каза Скалони.

Попитан дали отговорността на това да са фаворит в двубоя е тежала върху "гаучосите", аржентинецът отговори: "Не. Най-хубавото нещо за този отбор е, че никога не се предава. Момчетата продължават да нападат и са напълно вдъхновени. Мисля, че се справихме с предизвикателството. Теренът беше странен - топката не реагираше така, както сме свикнали, не беше никак идеално."

За Лионел Скалони мачът е бил идеално олицетворение на аржентинския футбол.

"Какво означава да си аржентинец? Да страдаш. Кабо Верде даде 200 процента, а във футбола това изравнява силите. Феновете са първите, които разбират, че това е Аржентина и нищо за нас не е лесно. Има нещо специално в този екип. Ще продължим напред и няма начин да не излезем по-силни след това и да продължим напред", добави аржентинският специалист, цитиран от БТА.

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