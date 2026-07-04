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  3. От Лудогорец: Страхотен Дерой Дуарте вкара на Аржентина! Кабо Верде изигра паметен мач

От Лудогорец: Страхотен Дерой Дуарте вкара на Аржентина! Кабо Верде изигра паметен мач

  • 4 юли 2026 | 10:18
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От Лудогорец не пропуснаха да отразят страхотното представяне на халфа на "орлите" Дерой Дуарте, който вкара гол във вратата на Аржентина в сблъсъка от 1/16-финалите на Световното в САЩ.

"Страхотен Дерой Дуарте вкара на Аржентина, Кабо Верде изигра паметен мач срещу световния шампион

Приказката на Дерой Дуарте и националния отбор на Кабо Верде на Световното първенство продължи и в 1/16 финалната фаза срещу световния шампион Аржентина. Халфът на Лудогорец се разписа за 1:1 и вдъхнови своя тим за поредното впечатляващо представяне на Мондиала.

Африканският тим поднесе сериозна съпротива на Лионел Меси и компания, като извоюва продължения след зрелищно 2:2 в редовното време и бе съвсем близо до изпълнение на дузпи. Все пак Аржентина намери победния гол в 111-ата минута, когато Кристиан Ромеро се разписа за крайното 3:2 и класира „гаучосите“ за следващата фаза.

Кабо Верде и Дерой Дуарте затвърдиха отличните впечатления от участието си на Световното първенство. След престижните равенства срещу Уругвай и Испания в груповата фаза островната държава отново демонстрира характер и качество срещу един от големите фаворити, печелейки уважението и симпатиите на футболните фенове по целия свят", написаха от клуба.

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