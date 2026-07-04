От Лудогорец: Страхотен Дерой Дуарте вкара на Аржентина! Кабо Верде изигра паметен мач

От Лудогорец не пропуснаха да отразят страхотното представяне на халфа на "орлите" Дерой Дуарте, който вкара гол във вратата на Аржентина в сблъсъка от 1/16-финалите на Световното в САЩ.
"Страхотен Дерой Дуарте вкара на Аржентина, Кабо Верде изигра паметен мач срещу световния шампион
Приказката на Дерой Дуарте и националния отбор на Кабо Верде на Световното първенство продължи и в 1/16 финалната фаза срещу световния шампион Аржентина. Халфът на Лудогорец се разписа за 1:1 и вдъхнови своя тим за поредното впечатляващо представяне на Мондиала.
Африканският тим поднесе сериозна съпротива на Лионел Меси и компания, като извоюва продължения след зрелищно 2:2 в редовното време и бе съвсем близо до изпълнение на дузпи. Все пак Аржентина намери победния гол в 111-ата минута, когато Кристиан Ромеро се разписа за крайното 3:2 и класира „гаучосите“ за следващата фаза.
Кабо Верде и Дерой Дуарте затвърдиха отличните впечатления от участието си на Световното първенство. След престижните равенства срещу Уругвай и Испания в груповата фаза островната държава отново демонстрира характер и качество срещу един от големите фаворити, печелейки уважението и симпатиите на футболните фенове по целия свят", написаха от клуба.