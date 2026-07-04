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МОНДИАЛ 2026, КОЛУМБИЯ - ГАНА
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Чилаверт с ново скандално изказване, обяви Франция за африкански отбор

  • 4 юли 2026 | 04:27
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Чилаверт с ново скандално изказване, обяви Франция за африкански отбор

Бившият парагвайски вратар Хосе Луис Чилаверт отново предизвика полемики с расистки привкус в навечерието на мача между Парагвай и Франция от 1/8-финалите на Мондиал 2026. В отговор на провокация от страна на бившия френски футболист Кристоф Дюгари, Чилаверт определи френския национален отбор като „отбор от Африка“.

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Размяната на реплики започна, когато Дюгари, световен шампион с Франция през 1998 г., подцени шансовете на Парагвай в интервю за „РМС Спорт“.

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„Честно казано, Парагвай ще бъде разбит. Казвам ви: Парагвай ще бъде прегазен. Те ще излязат на терена само за да се защитават, защото са неспособни на друго. Мисля, че френският отбор, дори и да срещне известни трудности в началото, ще успее да победи“, заяви Дюгари.

Отговорът на Чилаверт не закъсня и дойде чрез социалните мрежи, където той сподели изказването на бившия нападател и добави провокативен коментар.

„Кристоф е прав, на Световното първенство през 1998 г. се изправихме срещу французи, а сега Парагвай ще играе срещу отбор от Африка“, написа бившият вратар.

Това изявление визира африканския произход на няколко играчи от френския национален отбор – реторика, често критикувана заради ксенофобското и расисткото си съдържание. Въпреки че много от спортистите имат родители или баби и дядовци, имигрирали от Африка, какъвто е случаят с Килиан Мбапе, всички повикани играчи притежават френско гражданство. От 26-те футболисти в състава, само резервният вратар Брис Самба е роден на африканския континент, в Демократична република Конго. Майкъл Олисе е роден в Англия, а Маркюс Тюрам – в Италия.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мачът между Парагвай и Франция е в утрешния 5-и юли (неделя) и стартира от полунощ българско време. Този мач, както и всички 104 двубоя от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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