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  3. В Гърция обявиха трансфера на Гриуч в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

В Гърция обявиха трансфера на Гриуч в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

  • 15 авг 2026 | 12:15
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Гръцките медии обявиха трансфера на Марко Груич в Левски за официален факт.

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Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

„Сръбският ас вчера вечерта най-накрая подписа договора си с Левски София, потвърждавайки информацията, която беше разпространена в петък сутринта“, пише „Sport-fm“.

„Груич веднага ще се присъедини към тренировките на българския отбор и се очаква да бъде на разположение на треньора си в двата мача срещу АЕК, бившия му отбор, за плейофите на Шампионска лига“, се казва още в информацията.

От Левски все още официално не са обявили трансфера за факт, но загатнаха, че това ще се случи по-късно днес с публикация в социалните мрежи.

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