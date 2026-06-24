Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

Левски е на крачка от пореден силен входящ трансфер, след като загатна за привличането на испанския ляв бранител Алекс Сентейес. Клубът публикува мистериозен пост в социалните си мрежи, изобразяващ емблематичната маска на Салвадор Дали от хитовия испански сериал „Хартиената къща“ (La Casa de Papel). 26-годишният бивш юноша на Валенсия се очаква да пристигне на „Герена“ като свободен агент след престой в Алмерия, като за успешния край на преговорите сериозна роля изигра и известният футболен мениджър Лъчезар Танев.

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Този подход на „сините“ не е новост за феновете, тъй като по абсолютно същия начин ръководството загатна наскоро и за трансфера на бразилското крило Рейналдо, преди той да бъде официално представен с екипа на отбора. С привличането на испанския краен защитник треньорски щаб цели да затвори дефанзивната линия и да засили вътрешната конкуренция на левия фланг преди ключовите битки от новия сезон.

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Алекс Сентейес се очаква да се превърне в поредното ново попълнение в лятната селекция на „сините“. До момента Левски вече демонстрира сериозна активност на трансферния пазар, като на „Герена“ официално акостираха Давид Кусо, бразилецът Рейналдо, както и завърналият се в редиците на тима млад талант Адриан Райчев.

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