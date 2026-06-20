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  3. Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

  • 20 юни 2026 | 19:12
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Юристът на Левски Стоимен Чакалов изрази категорична позиция, че няма никаква опасност "сините" да бъдат извадени от участие в евротурнирите. Повод за реакцията му станаха изказванията на бившия собственик на клуба Васил Божков, който предяви финансови претенции за 5 072 337,63 евро.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.
Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

"Понеже от вчера насам доста медии цитират безусловно Божков: Не, Левски не може да бъде изваден от евротурнирите заради търговски спор. Клубът има безусловен лиценз!!!", написа адвокатът в личния си профил във "Фейсбук". Първият официален мач на "сините" през новия сезон е срещу Борац (Баня Лука) в предварителните кръгове на Шампионската лига.

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Снимки: Startphoto

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