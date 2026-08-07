Левски се раздели с директор

Ръководството на Левски обяви, че е постигнал съгласие за прекратяване на професионалните отношения с директора "Комуникации" в клуба Климент Йончев.

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"ПФК „Левски“ АД постигна съгласие за прекратяване на професионалните отношения с Директор „Комуникации“ в клуба Климент Йончев.



Паралелно с това, занапред се прекратява и сътрудничеството с представляваната от него агенция „Кий Ивентс енд Комуникейшън“ ООД.



Климент Йончев се присъедини към клуба в началото на април 2025 година и благодарение на положените от него усилия бе подобрена комуникацията с медиите и привържениците.



ПФК “Левски” изразява благодарност на г-н Йончев за вложения труд и му пожелава успех в бъдещите му професионални проекти", написаха от клуба.

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