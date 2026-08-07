Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски се раздели с директор

Левски се раздели с директор

  • 7 авг 2026 | 19:40
  • 4233
  • 6
Левски се раздели с директор

Ръководството на Левски обяви, че е постигнал съгласие за прекратяване на професионалните отношения с директора "Комуникации" в клуба Климент Йончев.

Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК
Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК

"ПФК „Левски“ АД постигна съгласие за прекратяване на професионалните отношения с Директор „Комуникации“ в клуба Климент Йончев.

Паралелно с това, занапред се прекратява и сътрудничеството с представляваната от него агенция „Кий Ивентс енд Комуникейшън“ ООД.

Климент Йончев се присъедини към клуба в началото на април 2025 година и благодарение на положените от него усилия бе подобрена комуникацията с медиите и привържениците.

ПФК “Левски” изразява благодарност на г-н Йончев за вложения труд и му пожелава успех в бъдещите му професионални проекти", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

  • 7 авг 2026 | 16:19
  • 18447
  • 13
Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 3453
  • 3
Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 1623
  • 6
Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

  • 7 авг 2026 | 15:28
  • 653
  • 1
Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

  • 7 авг 2026 | 15:08
  • 3240
  • 5
Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

  • 7 авг 2026 | 14:56
  • 1499
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), отмениха гол на Переа

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), отмениха гол на Переа

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 42172
  • 78
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 20916
  • 117
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8897
  • 15
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9858
  • 19
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28688
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8613
  • 10