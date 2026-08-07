Кючуков: Имаше чиста дузпа за нас!

Старши треньорът на Марек Анжело Кючуков говори след минималното поражение с 0:1 от Етър в мач от третия кръг на Втора лига.

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

"Получи се добър двубой. Етър имаше повече ситуации през първата част, но през второто полувреме имахме нашите положения. Имаше чиста дузпа за нас. Съдията беше много изплашен, но това не му прави чест. Така няма как да расте нагоре. Знаем какво ни липсва. Те не бяха по-добрият отбор, а просто ни надхитриха", заяви той.

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