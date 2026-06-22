Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

Левски се бори с руския гранд Спартак (Москва) за привличането на алжирския халф на Динамо (Махачкала) Хусем Мрезиг. 26-годишният полузащитник призна, че води преговори със "сините". Наред с това той разкри, че вече е отклонил едно предложение, а желанието му е да продължи кариерата си в клуб, различен от сегашния му.

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"Нямам намерение да се връщам в Алжир за момента, въпреки че Белуиздад ме иска. Има накъде да се развивам, искам да съм в чужбина до края на кариерата си. Трябва да призная, че имам контакти с други клубове. В Русия те са с четвъртия в класирането Спартак (Москва). Има и друг клуб – Левски, където играе Акрам Бурас, който много ме иска. Избирам от тях", заяви Мрезиг пред медиите в родината си.

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