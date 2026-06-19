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Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

  • 19 юни 2026 | 18:09
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Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

Отборите на Левски и Академик (Свищов) играят при резултат 2:0 в първата проверка за "сините" през новия сезон. Попаденията реализираха Армстронг Око-Флекс (2) и Давид Кусо (3).

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес залага от първата минута на талантите Огнян Владимиров, който застава под рамката на вратата, а атаката се води от младия нападател Стивън Стоянчов. От първата минута започва и едно от новите попълнения Давид Кусо.

Първото попадение дойде след само 120 секунди игра. Давид Кусо намери по десния фланг Оливер Камдем, който центрира към Армстронг Око-Флекс. Крилото от близка дистнация вкара първия гол за новия сезон.

Минута по-късно новото попълнение Давид Кусо направи впечатляващ самостоятелен пробив, който завърши с точен изстрел в мрежата на Християн Стоянов.

ЛЕВСКИ – АКАДЕМИК 2:0

1:0 Армстронг Око-Флекс (2)
2:0 Давид Кусо (3)

Стартови състави:

Левски: 1. Огнян Владимиров, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 11. Армстронг Око-Флекс, 39. Стивън Стоянчов

Академик (Свищов): 1. Християн Стоянов, 2. Несин Салим, 13. Денислав Георгиев, 16. Галин Великов, 77. Благовест Ленков, 6. Георги Димитров, 7. Петър Петров, 18. Димитър Николов, 19. Кристиян Иванов, 88. Митко Русанов, 11. Ивайло Милчев

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