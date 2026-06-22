Левски се похвали с над 14 000 продадени шампионски фланелки, обяви "код шампиони" за контролата с Радник

Левски се похвали с над 14 000 продадени шампионски фланелки. От клуба се извиниха също така и за забавянето, което се е получило при изпращането на част от артикулите, но то е било породено от големия интерес. “Сините” обявиха също така и “код шампиони” по време на контролната среща с Радник (Сурдулица). Тогава ще се проведе специална томбола за притежателите на шампионска фланелка.

Левски обяви промяна в началния час на проверката с Етър

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Благодарим Ви за огромния интерес към шампионската фланелка. До този момент са закупени над 𝟏𝟒 𝟎𝟎𝟎 фланелки, което е поредното доказателство за безусловната любов към клуба.

Поради изключително високото търсене и необходимото време за изработка на бялата шампионска фланелка се наложи част от поръчките да бъдат обработени с известно забавяне.

Уведомяваме всички привърженици, че към днешна дата всички чакащи поръчки са изпратени и са на път към своите получатели. Благодарим за търпението, разбирането и доверието.

За да отбележим заедно шампионския сезон и невероятната подкрепа на „синята“ общност, на 30 юни по време на контролната среща с „Радник“ (Сурдулица) обявяваме КОД ШАМПИОНИ, като ще проведем специална томбола за притежателите на шампионската фланелка.

Всеки привърженик, който присъства на двубоя с шампионска фланелка, ще има възможност да се регистрира за участие в томболата преди началото на срещата. На полувремето ще бъдат изтеглени 27 печеливши, които ще получат специални награди от клуба.

Шампионската фланелка е в свободна продажба в официалния клубен магазин, както и онлайн.

https://bit.ly/431UGC0

Допълнителен повод за посещение на клубния магазин е и изложената шампионска титла, която ще може да бъде видяна отблизо от всички привърженици до 13 юли.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google