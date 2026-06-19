Веласкес остана доволен от новите попълнения и заяви: Трансферният прозорец е отворен дълго време

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след победата на своя тим над Академик (Свищов) в първата лятна проверка. “Сините” се наложиха с 4:0 и стартираха новия сезон с успех.

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

“Както винаги казваме след подобни мачове - това е една тренировка и проверка за мен. Както винаги съм отбелязва, и сега съм много доволен от топлия начин, по който беше посрещнат отбора.

Много е рано да се правят оценки за новите попълнения, но като всички, много добро отношение и действие.

Контузени са Карл Фабиен и Мустафа Сангаре. Относно срокове и кога могат да се присъединят към нас - за това е медицинският щаб, аз не мога да кажа нищо. При всеки контузията е различна.

Не знам какво говорят за трансфери. Дали някой ще се присъедини към нас, или не - това са клубни процеси, ние си ги коментираме. Прозорецът е отворен доста дълго време, в постоянна комуникация сме отделните звена в клуба.

Невероятно поведение и отношение показаха момчетата. В това отношение изпитваме удоволствие от работата и работим добре всеки ден”, заяви Веласкес.

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