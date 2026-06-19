Ясен е началният час за първия мач на Левски срещу Борац

Левски научи кога ще бъде първият му мач от квалификациите на Шампионската лига. Шампионът на България ще гостува на Борац (Баня Лука) на 7 юли от 21:30 часа българско време.
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Билетите за Източната трибуна ще струват 10 марки (5,12 евро), за сектори А и D на Западната трибуна цената е 20 марки (10,24 евро), а местата в централните сектори B и C ще струват 30 марки (15.35 евро).
От Борац все още не са обявили колко билета за фенове на Левски ще бъдат отпуснати за мача на Градския стадион в Баня Лука, който побира малко под 10 000 души.