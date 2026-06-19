Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: САЩ - Австралия
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Ясен е началният час за първия мач на Левски срещу Борац

Ясен е началният час за първия мач на Левски срещу Борац

  • 19 юни 2026 | 22:28
  • 356
  • 0
Ясен е началният час за първия мач на Левски срещу Борац

Левски научи кога ще бъде първият му мач от квалификациите на Шампионската лига. Шампионът на България ще гостува на Борац (Баня Лука) на 7 юли от 21:30 часа българско време.

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ
Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Билетите за Източната трибуна ще струват 10 марки (5,12 евро), за сектори А и D на Западната трибуна цената е 20 марки (10,24 евро), а местата в централните сектори B и C ще струват 30 марки (15.35 евро).

От Борац все още не са обявили колко билета за фенове на Левски ще бъдат отпуснати за мача на Градския стадион в Баня Лука, който побира малко под 10 000 души.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) обяви втори португалец за деня

Спартак (Варна) обяви втори португалец за деня

  • 19 юни 2026 | 17:30
  • 1332
  • 4
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 42887
  • 118
Монтана привлече юноша на Ботев (Пловдив)

Монтана привлече юноша на Ботев (Пловдив)

  • 19 юни 2026 | 16:50
  • 1795
  • 1
Левски продаде нападател на отбор от efbet Лига

Левски продаде нападател на отбор от efbet Лига

  • 19 юни 2026 | 16:35
  • 20137
  • 20
Играл в Локо (Сф) премина в бивш тим на Пацо Тигъра и БГ Меси

Играл в Локо (Сф) премина в бивш тим на Пацо Тигъра и БГ Меси

  • 19 юни 2026 | 16:09
  • 2264
  • 3
Васил Панайотов продължава да тренира самостоятелно

Васил Панайотов продължава да тренира самостоятелно

  • 19 юни 2026 | 16:03
  • 2270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: САЩ 2:0 Австралия (гледайте на живо)

На почивката: САЩ 2:0 Австралия (гледайте на живо)

  • 19 юни 2026 | 22:01
  • 3856
  • 15
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 42887
  • 118
Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 66266
  • 696
България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 18:39
  • 20475
  • 29
Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

  • 19 юни 2026 | 19:41
  • 24398
  • 70
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 3515
  • 18