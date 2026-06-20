Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Бизнесменът Васил Божков коментира информацията, че иска над 5 милиона евро от Левски. Вчера “сините” излязоха с официална позиция, с която информираха феновете си, че е постъпил иск за малко над 5 милиона евро от компанията на бизнесмена.

Според Божков тези пари не ги иска той, а адвокатите му. Той коментира също така, че ако не се спази двуседмичният срок от “сините”, който е наложен, и сумата не е платена, ще се заведе дело срещу Левски.

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

„Не аз си търся дълговете, това е едно вземане, което беше единственото неблокирано, и адвокатите ми, които ми водят делата в САЩ срещу санкциите по “Магнитски”, казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам – всичко при мен е блокирано“, заяви Божков пред БНР.

“Аз не искам парите, искат ги адвокатите, това са техни пари. Аз не искам нищо от Левски. Ако се направи проверка и становище, най-много Левски да си загуби правото да играе в европейските турнири”, посочи Божков.

“Две седмици по закон е срокът. Ако не бъде спазен, сигурно ще се заведе дело, ще се информира Футболният съюз, УЕФА и Левски няма да може да участва в турнирите. След това ще се направи изпълнителен лист и съдия изпълнител. Мисля, че това е процедурата.

Васил Божков излезе с коментар: Когато давах десетки милиони за Левски - нямаше проблем

Наско Сираков каза, че продава двама футболисти и връща парите. Не би трябвало този иск да фалира клуба. Това е един велик клуб и това за него е един нищожен иск. Защо плачат и фенове плачат, не мога да кажа. Те не знаят ли, че когато се дават пари, трябва да се връщат.

Като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всички видове задължения за около 10 млн. евро, защото не заслужават нищо. Нали казваха, че няма да се бъркат в корпоративни интереси. Това са разговори между две корпорации. … За какво пищят и сипят заплахи в социалните мрежи. Неморално е”, заяви бизнесменът.

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