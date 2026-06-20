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  3. Левски и Нефтчи се конкурират за подписа на бивш защитник на Арда

Левски и Нефтчи се конкурират за подписа на бивш защитник на Арда

  • 20 юни 2026 | 11:35
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Българският шампион Левски е близо до привличането на бившия футболист на Арда Феликс Ебоа Ебоа. Това твърди журналистът Фуад Алакбаров, като "сините" са в конкуренция с Нефтчи Баку за подписа на защитника. 

Договорът на Ебоа Ебоа с клуба от Къздражи изтече и той може да премине в Левски като свободен агент. 

Левски със сигурност търси централен защитник, тъй като хърватинът Стипе Вуликич получи контузия в края на миналия сезон и все още не е възстановен. В същото време има сериозен интерес и към Кристиан Макун, който може да бъде продаден, но това евентуално ще стане след първите мачове на "сините" в Шампионската лига.

Левски се специализира и в привличането на играчи от Първа лига, на които не им трябва дълъг период за адаптация към първенството. Така в Левски пристигнаха Оливер Камдем и Хуан Переа от Локомотив Пловдив, както и Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. По същата схема бе привлечен и Мазир Сула, който имаше сериозен опит в Черно море. 

За интерес на Левски към Ебоа Ебоа се заговори още в края на месец май. 

29-годишният Феликс Ебоа Ебоа е от академията на Пари Сен Жермен и е играл за втория тим на парижани, преди да премине в Гинган. Там има мачове за първия и втория отбор. През 2019 играе с Гинган финал за Купата на лигата във Франция, загубен от Страсбург след изпълнение на дузпи. Негов съотборник тогава е настоящият френски национал и нападател на Интер Маркюс Тюрам. 

През 2024 той е привлечен в Арда, като вече има 66 мача и 5 гола за тима от Кърджали. Той има и един мач за националния тим на Камерун, когато е едва на 18 години. 

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