От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

Ръководството на Левски се похвали с 9 200 продадени абонаментни карти, като "сините" са все по-близо до целта от 10 000.

"Левскари,



Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо! А за вас граници няма - ФЕНОМЕНАЛНИ сте!



Днес е последният ден, в който картодържателите от миналия сезон могат да подновят абонамента си. До момента са поръчани 9200 карти, а броят на неподновените е 1300.



Всички места от неподновени карти ще бъдат пуснати в свободна продажба утре (22.06) в 10:00 часа.



ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ:



Поради многобройните въпроси сме длъжни да уточним, че ако сте направили поръчка онлайн и в имейла за потвърждение статусът на поръчката е "Приета/Обработва се" или "Платена", това означава, че всичко с Вашата карта е наред.



Ако сте били картодържател през миналия сезон и статусът на поръчката Ви е променен на "Отказана" или "Възстановена", това означава, че трябва да влезете в нашата система и да подновите картата си.



Молим Ви за търпение, тъй като обемът от поръчки е огромен, а ние изпращаме ежедневно стотици поръчани карти. Уверяваме Ви, че всеки ще получи своята абонаментна карта навреме, преди първия официален домакински мач на отбора" , написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google