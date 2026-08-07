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ОФК Хасково удари Гигант на старта в мач с шест гола

  • 7 авг 2026 | 20:09
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ОФК Хасково удари Гигант на старта в мач с шест гола

ОФК Хасково победи гостуващия му Гигант (Съединение) с 4:2. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интересен двубой, в който имаше още критични моменти пред вратите. Васил Василев даде преднина на домакините, реализирайки отблизо. От Гигант отговориха с два пропуска на Макджералд Уоха. При друга ситуация, той увлече бранителите на съперника и Милен Николов изравни в 30-ата минута. В 43-ата пък съотборника му Християн Казаков уцели гредата. Секунди преди почивката, топката прехвърли защитниците на Гигант и Христо Бойков вкара за 2:1. В началото на втората част, домакините бяха близо до трето попадение. После Наско Христев пропусна да изравни, стреляйки над вратата. Виктор Панеков реализира второто попадение в хасковската врата в 72-ата минута. Десетина по-късно Николай Ичев спря в нарушение откъсващия се Васил Василев. Съдията отстрани с червен картон провинилия се. Красимир Илиев пък изпълни прецизно фаула за 3:2. Васил Василев пропусна да вкара след пас на Керимджан Игнатов в 85-ата минута. Той обаче коригира мерника си след като беше изведен от Атакан Йълмаз и в 90-ата минута се разписа за втори път в двубоя.

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