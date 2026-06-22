Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски информира своите привърженици, че 1124 запалянковци не са подновили своите абонаментни карти за новия сезон. 254 от тях са за сектор "А", но ръководството на "сините" разясни, че няма да ги пуска в свободна продажба заради проблем със системата и ще разглежда всеки един случай отделно.

"Срокът за подновяване на абонаментните карти за новия изтече. Неподновените места на стадион „Георги Аспарухов“ ще бъдат в свободна продажба днес от 10:00 часа. Неподновените карти са 1124, разпределени както следва:

Сектор А - 254 карти

Сектор Б - 488 карти

Сектор В - 382 карти

Поради техническия проблем, възникнал в деня на старта на кампанията, като знак на уважение към засегнатите привърженици и като извинение за причиненото неудобство, взехме решение да разгледаме индивидуално случаите, при които поръчките са били отказани или заплатените суми са били възстановени.

Процесът ще се извърши по ясен алгоритъм и последователност, съобразени с момента на извършване на поръчката и реда, по който е било заето дублираното място.

В следващите дни представители на клуба ще се свържат със засегнатите привърженици, които ще имат възможност да закупят останалите 254 карти за Сектор А. Поради тази причина тези 254 карти няма да бъдат пускани в свободна продажба.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ:

Поради многобройните въпроси искаме да уточним, че ако сте направили поръчка онлайн и в имейла за потвърждение статусът на поръчката е „Приета/Обработва се“ или „Платена“, това означава, че всичко с Вашата карта е наред.

Молим Ви за търпение, тъй като обемът от поръчки е огромен, а ние изпращаме ежедневно стотици поръчани карти. Уверяваме Ви, че всеки ще получи своята абонаментна карта навреме, преди първия официален домакински мач на отбора", гласи официалната информация на клуба.

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