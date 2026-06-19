Васил Божков излезе с коментар: Когато давах десетки милиони за Левски - нямаше проблем

Бившият собственик на Левски Васил Божков качи пост в социалните мрежи, в който коментира информацията, че претендира за над пет милиона евро, които настоящото ръководство на "сините" да му плати.

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Публикуваме написаното от Васил Божков без редакторска намеса:



"Когато давах десетки милиони безвъзмедно за Левски - нямаше проблем. Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем. Когато подарих акциите, на когото те избраха - нямаше пробмем. Когато 6 години не си исках част от парите, за да не фалирам отбора - също. Когато американски адвокати поискаха това вземане, защото е единственото възможно - страшен проблем. Къде е морала в това?

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