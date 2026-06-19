Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Васил Божков излезе с коментар: Когато давах десетки милиони за Левски - нямаше проблем

Васил Божков излезе с коментар: Когато давах десетки милиони за Левски - нямаше проблем

  • 19 юни 2026 | 17:49
  • 3903
  • 11

Бившият собственик на Левски Васил Божков качи пост в социалните мрежи, в който коментира информацията, че претендира за над пет милиона евро, които настоящото ръководство на "сините" да му плати.

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски
Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Публикуваме написаното от Васил Божков без редакторска намеса:

"Когато давах десетки милиони безвъзмедно за Левски - нямаше проблем. Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем. Когато подарих акциите, на когото те избраха - нямаше пробмем. Когато 6 години не си исках част от парите, за да не фалирам отбора - също. Когато американски адвокати поискаха това вземане, защото е единственото възможно - страшен проблем. Къде е морала в това?

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) обяви втори португалец за деня

Спартак (Варна) обяви втори португалец за деня

  • 19 юни 2026 | 17:30
  • 465
  • 3
Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

  • 19 юни 2026 | 18:09
  • 6878
  • 21
Монтана привлече юноша на Ботев (Пловдив)

Монтана привлече юноша на Ботев (Пловдив)

  • 19 юни 2026 | 16:50
  • 784
  • 0
Левски продаде нападател на отбор от efbet Лига

Левски продаде нападател на отбор от efbet Лига

  • 19 юни 2026 | 16:35
  • 10707
  • 11
Играл в Локо (Сф) премина в бивш тим на Пацо Тигъра и БГ Меси

Играл в Локо (Сф) премина в бивш тим на Пацо Тигъра и БГ Меси

  • 19 юни 2026 | 16:09
  • 1220
  • 2
Васил Панайотов продължава да тренира самостоятелно

Васил Панайотов продължава да тренира самостоятелно

  • 19 юни 2026 | 16:03
  • 1136
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

Левски 2:0 Академик (Свищов), страхотен гол на Кусо

  • 19 юни 2026 | 18:09
  • 6878
  • 21
Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 38489
  • 357
Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 18:03
  • 10649
  • 12
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 1312
  • 0
Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 27006
  • 43
Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

  • 19 юни 2026 | 12:37
  • 15928
  • 19