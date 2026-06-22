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Мустафа Сангаре готов за първия официален мач

  • 22 юни 2026 | 09:15
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Мустафа Сангаре ще бъде готов за първия официален мач на Левски. Нападателят ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за двубоя от първи квалификационен кръг на ШЛ срещу Борац в Баня Лука на 7 юли, вторник от 21:30 часа.

27-годишният футболист лекуваше контузия и не стартира подготовка наравно с тима. Той вече е на лагера в Правец и се очаква да започне тренировки тази седмица, пише "Тема спорт".

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Контузията не бе единственото лошо нещо, което споходи Сангаре. Преди седмица Мустафа бе разтърсен от семейна трагедия. Той обяви в социалните мрежи, че е загубил баща си. Малиецът бе преследван от травми през сезон 2025/26. Това е причината през пролетта по спешност да бъде привлечен Марко Дуганджич. Именно хърватинът вкара и шампионския гол при победата с 1:0 над ЦСКА 1948.

В първата проверка срещу Академик Свищов (4:0) Хулио Веласкес разполагаше с двама нападатели в лицето на Стивън Стоянчов и Хуан Пеpea. Младежкият национал стартира като титуляр, а колумбиецът се появи след почивката и вкара едно от попаденията.

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