Мустафа Сангаре готов за първия официален мач

Мустафа Сангаре ще бъде готов за първия официален мач на Левски. Нападателят ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за двубоя от първи квалификационен кръг на ШЛ срещу Борац в Баня Лука на 7 юли, вторник от 21:30 часа.



27-годишният футболист лекуваше контузия и не стартира подготовка наравно с тима. Той вече е на лагера в Правец и се очаква да започне тренировки тази седмица, пише "Тема спорт".

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Контузията не бе единственото лошо нещо, което споходи Сангаре. Преди седмица Мустафа бе разтърсен от семейна трагедия. Той обяви в социалните мрежи, че е загубил баща си. Малиецът бе преследван от травми през сезон 2025/26. Това е причината през пролетта по спешност да бъде привлечен Марко Дуганджич. Именно хърватинът вкара и шампионския гол при победата с 1:0 над ЦСКА 1948.

В първата проверка срещу Академик Свищов (4:0) Хулио Веласкес разполагаше с двама нападатели в лицето на Стивън Стоянчов и Хуан Пеpea. Младежкият национал стартира като титуляр, а колумбиецът се появи след почивката и вкара едно от попаденията.

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