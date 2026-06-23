Веласкес: Имам добро усещане за мачовете с Борац

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от проверката на тима срещу Етър и изразителната победа с 6:0. Специалистът смята, че все още има доста време до мачовете с Борац (Баня Лука) за Шампионска лига, но има добро усещане за тях с оглед на старанието на играчите в подготовката.

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“Ще чуете същото като след предишния мач. Една тренировка, в която всеки получава минути за изява. Добре се получи, защото играхме срещу противник с друга схема. Позитивното е, че добре се адаптирахме как трябва да играем. Преди мача Ради Кирилов получи леки смущения, но по принцип не би трябвало да има проблеми. Разбрахме, че не се чувства добре, за да вземе участие в този мач", започна испанецът.

"Постоянно има промени, това са динамични процеси. Стартовият състав не е ясен до деня на мача. Трябва да продължим да се развиваме. Всички работят много добре и съм много доволен от атмосферата. Всичко е нормално при Макун. Контузи се с националния отбор и се възстановява добре. Към края на седмицата ще се включи нормално в тренировъчния процес. Търсим решения. Все още не са се присъединили всички играчи. Това обуславя игровото време, което даваме на всички. За мен Майкон не е ляв бек, а добър футболист, който може да използван на различно позиции. Имам добро усещане за първия официален мач, заради начина по които работим. Може да се каже, че има доста време още”, каза Веласкес.

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