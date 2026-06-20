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Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
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Бившият собственик на Левски Тодор Батков изрази възмущението си от желанието на Васил Божков “сините” да му изплатят над 5 милиона евро. Според него този ход на Божков е неморален.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.
Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

„Има два начина собствениците да помагат на клубовете. Първият е чрез вдигане на капитала и внасянето на съответната сума. Другото е чрез отпускане на кредити. Аз се отказах от това, което съм давал като кредит на Левски, 2-3 милиона, то също бе капитализирано. Няма да казвам колко проблеми имах, дори и с НАП“, коментира за „Мач Телеграф“ адвокатът.

„Божков също е отпускал кредити чрез фирмите си. Не знам как вървят делата около тях. Но бе обещал, че няма да търси тези пари. Затова за мен този ход не е морален от всякаква гледна точка. Това мога да кажа. Все пак Божков е левскар много преди мен и Майкъл Чорни. Неморална постъпка“, каза каза още Тодор Батков.

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