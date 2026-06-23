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  3. 11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

  • 23 юни 2026 | 17:47
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11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Етър. Двата тима се изправят един срещу друг в контролна среща, която се провежда в Правец.

Ясни са денят и часът на домакинството на Левски срещу Борац
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Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес залага от първата минута на Рейналдо, който се включи през втората част в първата контрола, спечелена с 4:0 над Академик (Свищов).

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

ЛЕВСКИ - ЕТЪР 0:0  

Стартови състави:  

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 7. Рейналдо, 17. Евертон Бала

  Етър: 23. Никола Виденов, 4. Георги Александров, 7. Росен Иванов, 8. Виктор Василев, 9. Тома Ушагелов, 10. Чавдар Ивайлов, 11. Стефан Трайков, 13. Анастас Пемперски, 15. Никола Борисов, 19. Кристиян Величков, 21. Ивайло Марков

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