Преди мача с Испания: европейските отбори остават кошмар за Саудитска Арабия

Европейският шампион Испания няма право на повече грешки след нулевото равенство срещу Кабо Верде. Двубоят който предстои за „Ла Роха“ обаче не е никак лесен срещу непредсказуемия отбор на Саудитска Арабия. Една статистика обаче може на пръв поглед може да успокои възпитаниците на Луис де ла Фуенте, че все пак именно те ще излязат победители от двубоя.

Испания ще иска да се реваншира, но Саудитска Арабия доказа, че не е за подценяване

До момента азиатският тим е изиграл 11 мача срещу европейски съперници на Мондиали, като е спечелил само веднъж – с 1:0 срещу Белгия през 1994 година в дебютното си участие в турнира.

Оттогава насам „зелените соколи“ неизменно отстъпват срещу представители на Стария континент. Нидерландия, Швеция, Дания, Франция, Германия, Република Ирландия, Украйна, Русия и Полша са сред европейските тимове, които са успели да победят Саудитска Арабия на световни първенства. Така балансът срещу европейци е едва една победа срещу десет поражения. Днешните съперници вече са се срещали веднъж в турнира през 2006, когато отново бяха в една група. Тогава Испания спечели с минималното 1:0.

Интересното е, че картината е съвсем различна срещу съперници от останалите континенти. Саудитците редовно затрудняват, а често и изненадват отбори извън Европа. Победите над Мароко през 1994 година, Египет през 2018-а и сензационният обрат с 2:1 срещу бъдещия световен шампион Аржентина на Мондиал 2022 са доказателство, че азиатският представител е способен да обърка сметките на фаворитите.

На настоящото Световно първенство Саудитска Арабия отново показа, че може да бъде неудобен съперник, след като стартира с престижно равенство 1:1 срещу Уругвай.

Канонадата на Уругвай стигна само за точка

Днешният сблъсък с Испания ще покаже дали Саудитска Арабия най-сетне е готова да сложи край на негативната си серия срещу европейските съперници или статистиката ще се затвърди с още едно поражение.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google