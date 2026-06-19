Де ла Фуенте пред мача със Саудитска Арабия: дилема между постоянството и революциите от миналото

Тези, които познават добре Луис де ла Фуенте, казват, че той е треньор, който настоява на нещо, щом то работи. След нулевото равенство срещу Кабо Верде селекционерът отправи послания за увереност в идеята, която доведе Испания до серия от 32 официални мача без загуба – постижение, невиждано досега за нито един национален отбор. Но той също така предупреди за необходимостта от постоянно развитие: „Отборът трябва да го направи. И аз също, на първо място.“

Изглежда ясно, че стартовият състав срещу Саудитска Арабия няма да бъде същият като този срещу Кабо Верде. Въпросът е колко промени ще има. На последното Европейско първенство Испания започна убедително: 3:0 срещу Хърватия. За втория мач беше направена само една промяна: Лапорт влезе на мястото на Начо в центъра на защитата.

Този турнир започна с попътен вятър. Но невинаги е било така при успехите на Луис де ла Фуенте начело на националния отбор. Титлата европейски шампион до 21 години през 2019 г. и сребърният олимпийски медал от игрите в Токио започнаха с проблеми: съответно със загуба и равенство. Какво направи тогава Де ла Фуенте? Независимо дали е случайност или не, и в двата случая той радикално промени облика на стартовия състав.

През юни 2019 г. Испания стартира със загуба от Италия с 3:1 в Болоня. Вторият мач беше срещу Белгия и бе решен със спасителен гол на Форналс минута преди края. Между двата двубоя Де ла Фуенте смени вратаря (Сивера вместо Унай Симон), левия бек (Жуниор Фирпо вместо Аарон Мартин) и направи още две промени в халфовата линия: влязоха Микел Мерино и Дани Олмо на местата на Субелдия и Фабиан Руис.

Фаворитът Испания се издъни срещу дебютанта Кабо Верде

Олимпийските игри в Токио започнаха по подобен начин на настоящото Световно първенство начин: с нулево равенство срещу африкански отбор. Тогава Египет, сега Кабо Верде. Твърдата игра на „фараоните“ извади от строя поради контузии двама играчи – Дани Себайос и Оскар Мингеса. Освен задължителните промени заради тези физически проблеми, Де ла Фуенте размести още три фигури. От отбора, който се изправи срещу Египет, излязоха Миранда, Мерино и Марко Асенсио. Новите лица срещу Австралия бяха Оскар Хил и Марк Кукурея на бековете, както и Мартин Субименди, Карлос Солер и Хави Пуадо.

Другият голям успех на Де ла Фуенте с националния отбор беше Европейското първенство до 19 години през 2015 г. Пътят започна с категорична победа над Германия с 3:0. Между първия и втория мач селекционерът направи само две промени: отново на десния бек, където Антонио Марин влезе на мястото на Борха Сан Еметерио, и на лявото крило с влизането на Конча вместо Педраса.

В Испания се нахвърлиха на Де ла Фуенте и националите след издънката с Кабо Верде

Световното първенство е различен контекст. Но посланието на Де ла Фуенте винаги е било едно и също: той разполага с достатъчно дълбока резервна скамейка, за да прави промени в отбора, без това да се отразява на основната идея. На преден план изпъкват опции като Ламин Ямал и Дани Олмо. Но не само те. Педро Поро, за да даде повече присъствие с топка на десния бек, или искрата на Йереми Пино на крилото са варианти, които са на масата преди мача със Саудитска Арабия.



МИГЕЛ АНХЕЛ ЛАРА, вестник "МАРКА

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Снимки: Gettyimages