Ямал: Не разбирам защо изведнъж за Испания се заговори, че е слаб отбор

Определено Испания има нужда от Ламин Ямал. Той е един от ключовите футболисти в националния отбор и отсъствието му се усети осезаемо в мача срещу Кабо Верде, когато той не беше тируляр. Луис де ла Фуенте се обърна към него в последните минути, за да се опита да раздвижи играта в двубоя, завършил 0:0. Въпреки че не беше в най-добрата си физическа форма, играчът на Барселона показа проблясъци от огромния си талант.

Самият Ламин демонстрира оптимизъм в интервю за „Ел Паис“, където призова за спокойствие: „Няма да знаете кой ще спечели до 19 юли, а вие искате да го знаете още днес“.

18-годишният футболист сподели, че е изненадан от песимизма, който се е породил около Испания след спънката на старта срещу Кабо Верде: „Вие, журналистите, много бързате да си свършите работата. Едва след първия кръг сме: Испания има една точка, Португалия има една точка, Аржентина спечели с 3:0, Франция спечели с 3:1... И какво, мислите, че Франция и Аржентина ще стигнат до финала?“, попита риторично той.

Ламин Ямал настоя, че е твърде рано да се правят заключения: „Това е едва първият кръг от Световното първенство. Нещо, което не разбирам. Вместо да се наслаждавате на мачовете, вие искате да стигнете до бърз извод. За вас Испания сега е много слаба, но тези, които разбират, знаят, че не е така. Няма да знаете кой ще спечели до 19 юли, а вие искате да го знаете още днес“, завърши номер 19 на „Ла Роха“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google