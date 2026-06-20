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Ямал има сили за 60 минути във втората среща на Испания

  • 20 юни 2026 | 12:36
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Най-големият въпрос в лагера на тима на Испания е кога ще бъде напълно възстановен Ламин Ямал, за да помогне на отбора на Световното първенство.

"Той може да играе един час", заяви селекционерът Луис де ла Фуенте пред радио "Копе" за предстоящия втори мач срещу Саудитска Арабия, като не уточни дали крилото ще започне като титуляр или ще остане резерва в първите минути на срещата.

Двубоят е в неделя от 19:00 часа българско време.

Самият Ямал призна, че не е готов за цял мач. "Твърде рано е, още съм в период на адаптация. Не съм готов да изиграя цяла среща, но ще играя минутите, които треньорът ми определи", каза 18-годишният футболист на Барселона, цитиран от БТА.

Въпреки равенството на старта срещу тима на Кабо Верде (0:0) испанците не се съмняват във формата си. "Никога не сме имали съмнения. Познаваме нивото си и целите, които имаме. Не направихме добър мач, но сега батериите ни са презаредени и имаме желанието да покажем добро ниво", казва защитникът на Барселона Пау Кубарси.

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