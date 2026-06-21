Испания ще иска да се реваншира, но Саудитска Арабия доказа, че не е за подценяване

Испания се изправя срещу Саудитска Арабия в решаващ сблъсък от Група H на Световното първенство В САЩ, Мексико и Канада. Двубоят ще се изиграе тази вечер от 19:00 часа българско време на модерния стадион в Атланта. Ситуацията в групата се заплете изключително много след първия кръг, в който и двете срещи от групата предложиха равенства, което прави тази среща на практика задължителна за печелене и от двете страни, а евентуален неуспех ще усложни задачата на всеки от противниците.

Европейският шампион Испания започна кампанията си с неочаквано нулево равенство срещу дебютанта Кабо Верде, което ще внесе допълнително напрежение в редиците на тима. Въпреки че „ла фурия роха“ доминираше изцяло в мача, владееше топката в 74% от времето и отправи внушителните 23 удара, възпитаниците на Луис де ла Фуенте не успяха да преодолеят противниковата защита. Испанските медии и анализатори побързаха да отправят критики за липсата на ефективност в предни позиции. Очаква се селекционерът да направи промени в офанзивен план, като голямата въпросителна остава дали Ламин Ямал ще започне от първата минута, след като в първия мач се появи само за половин час като резерва поради продължаващите си физически проблеми.

От другата страна, Саудитска Арабия влиза в двубоя с приповдигнато настроение под ръководството на гръцкия специалист Георгиос Донис. В своя откриващ мач „зелените соколи“ изненадаха Уругвай също с равенство, но голово (1:1). Те дори водеха в резултата благодарение на защитника Абдулелах Ал-Амри. Саудитците отново показаха, че са способен да затрудняват значително по-именити съперници – нещо, което демонстрираха и на Мондиал 2022 с победата си над Аржентина. Те вероятно ще използват дефанзивния модел, предложен от Кабо Верде, разчитайки на организирана игра в защита, стабилни изяви на вратаря Мохамед Ал-Оуайс и опасни контраатаки чрез звездата си Салем Ал-Досари.

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Исторически погледнато, Испания има пълно превъзходство в преките двубои с три победи от три мача, включително минимален успех с 1:0 в груповата фаза на Световното първенство през 2006 г. На хартия момчетата на Луис де ла Фуенте остава категоричен фаворит благодарение на по-високата индивидуална класа и по-дълбокия състав. Саудитска Арабия обаче вече доказа срещу Уругвай, че е добре организиран отбор, способен да наказва всяко отпускане. Ако испанците отново изпитат затруднения пред противниковата врата, мачът може да се окаже далеч по-оспорван от предварителните прогнози. „Ла Роха“ разполага с много по-класен състав и ще търси ранен гол, с който да успокои нервите си, докато за Саудитска Арабия всяка спечелена точка срещу този съперник би била огромен успех по пътя към елиминациите.

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