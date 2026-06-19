Куриозно: Охранители спряха испански национал, не го разпознали

За куриозна ситуация с испанския национал Борха Иглесиас съобщават медиите в страната.
Според информациите, нападателят на Селта не е бил разпознат от охраната на тренировъчния център на Испания и поради това първоначално му отказан достъп до мястото, където се подготвя състава за Световното първенство.
Футболистът не е успял да влезе на лагера на отбора в Чатануга, Тенеси въпреки опитите да обясни кой е. „Аз съм играч. Аз съм Борха Иглесиас. Трябва да вляза“, опитал се да убеди той охранителите.
Присъстващите фенове, които наблюдавали сцената с недоумение и забавление, също се опитали да потвърдят самоличността на играча пред охраната. В крайна се е наложило нападателят да се обади на представители на отбора, за да получи достъп. Куриозното видео беше публикувано от "El Chiringuito".
Нападателят на Селта изпрати зад гърба си силен сезон с 18 гола във всички турнири, от които 14 в Ла Лига. Отборът на Испания пък се готви за втория мач от Световното първенство срещу Саудитска Арабия тази неделя, след като допусна изненадващо нулево равенствоДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google