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Куриозно: Охранители спряха испански национал, не го разпознали

  • 19 юни 2026 | 16:20
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За куриозна ситуация с испанския национал Борха Иглесиас съобщават медиите в страната.

Според информациите, нападателят на Селта не е бил разпознат от охраната на тренировъчния център на Испания и поради това първоначално му отказан достъп до мястото, където се подготвя състава за Световното първенство.

Футболистът не е успял да влезе на лагера на отбора в Чатануга, Тенеси въпреки опитите да обясни кой е. „Аз съм играч. Аз съм Борха Иглесиас. Трябва да вляза“, опитал се да убеди той охранителите.

Присъстващите фенове, които наблюдавали сцената с недоумение и забавление, също се опитали да потвърдят самоличността на играча пред охраната. В крайна се е наложило нападателят да се обади на представители на отбора, за да получи достъп. Куриозното видео беше публикувано от "El Chiringuito".

Нападателят на Селта изпрати зад гърба си силен сезон с 18 гола във всички турнири, от които 14 в Ла Лига. Отборът на Испания пък се готви за втория мач от Световното първенство срещу Саудитска Арабия тази неделя, след като допусна изненадващо нулево равенство

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