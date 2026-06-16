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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, СЛЕД БЕЛГИЯ - ЕГИПЕТ
  1. Световно първенство
  2. Уругвай
  3. Съставите на Саудитска Арабия и Уругвай

Съставите на Саудитска Арабия и Уругвай

  • 16 юни 2026 | 00:00
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Саудитска Арабия и Уругвай ще изиграят първия си мач на Световното първенство тази нощ от 01:00 часа. Домакин на двубоя ще е "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, а главен съдия ще е италианецът Маурицио Мариани.

Двата тима се нуждаят от успешен старт, който може да им отвори вратата към фазата на директните елиминации.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Двубоят ще бъде излъчен на живо на bnt.sportal.bg, като същото важи за всички мачове от Мондиал 2026.

По-рано в среща от същата група един от фаворитите за титлата Испания сензационно не успя да победи дебютанта на световни финали Кабо Верде - 0:0.

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Снимки: Gettyimages

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