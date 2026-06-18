Тухел призова ФИФА да промени правило още след първия мач на Англия

Селекционерът на Англия, Томас Тухел, изрази изключителното си разочарование от разрешението на ФИФА на фотографите да излизат на терена при изпълнение на химните на страните преди началото на двубоите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според официалните правила на турнира, те трябва да стоят зад рекламните пана и са ограничени до зони зад двете врати или в близост до резервните скамейки. Въпреки това, те имат право да стоят на страничната линия по време на химните, за да направят официални снимки преди началото на мача.

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“Трябва да ви кажа нещо. Призовавам ФИФА да промени позицията на фотографите по време на националните химни. Не можах да видя своите играчи по време на химна, защото трябваше да стоя зад стена от 50 фотографи. Чаках този момент, който приемах като специален, но не можах да видя нито един играч. Това малко съсипа преживяването ми днес, защото беше много емоционално. Когато започнах кариерата си на треньор като млад, не съм си представял, че ще стигна до тук. Много съм благодарен на всички, които ми помогнаха”, заяви Тухел.

Англия постигна победа с 4:2 над Хърватия в дебютния си двубой на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

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Снимки: Gettyimages