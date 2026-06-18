Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Тухел призова ФИФА да промени правило още след първия мач на Англия

Тухел призова ФИФА да промени правило още след първия мач на Англия

  • 18 юни 2026 | 15:17
  • 1184
  • 0

Селекционерът на Англия, Томас Тухел, изрази изключителното си разочарование от разрешението на ФИФА на фотографите да излизат на терена при изпълнение на химните на страните преди началото на двубоите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според официалните правила на турнира, те трябва да стоят зад рекламните пана и са ограничени до зони зад двете врати или в близост до резервните скамейки. Въпреки това, те имат право да стоят на страничната линия по време на химните, за да направят официални снимки преди началото на мача.

Тухел показал невъздържания си нрав и влязъл в конфликт с играч на Англия още по време на мача
Тухел показал невъздържания си нрав и влязъл в конфликт с играч на Англия още по време на мача

“Трябва да ви кажа нещо. Призовавам ФИФА да промени позицията на фотографите по време на националните химни. Не можах да видя своите играчи по време на химна, защото трябваше да стоя зад стена от 50 фотографи. Чаках този момент, който приемах като специален, но не можах да видя нито един играч. Това малко съсипа преживяването ми днес, защото беше много емоционално. Когато започнах кариерата си на треньор като млад, не съм си представял, че ще стигна до тук. Много съм благодарен на всички, които ми помогнаха”, заяви Тухел.

Англия постигна победа с 4:2 над Хърватия в дебютния си двубой на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"
Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Головете на Меси, Мбапе и Холанд ме мотивираха, призна Кейн

Головете на Меси, Мбапе и Холанд ме мотивираха, призна Кейн

  • 18 юни 2026 | 11:30
  • 872
  • 0
Карлос Алкарас тренира в Мурсия

Карлос Алкарас тренира в Мурсия

  • 18 юни 2026 | 11:14
  • 387
  • 0
Канаваро е горд със своя тим въпреки загубата в дебюта на Мондиал

Канаваро е горд със своя тим въпреки загубата в дебюта на Мондиал

  • 18 юни 2026 | 11:00
  • 4092
  • 0
Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

Селекционерът на Колумбия призна, че футболистите му са били поставени под сериозен натиск

  • 18 юни 2026 | 10:55
  • 721
  • 0
От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

  • 18 юни 2026 | 10:41
  • 501
  • 0
Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта

Звездата на Колумбия: Сбъдвам детската си мечта

  • 18 юни 2026 | 10:32
  • 818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 16349
  • 47
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 11723
  • 45
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 24759
  • 15
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 13719
  • 4
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 13761
  • 13
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 3022
  • 2