Белингам с историческо постижение

Халфът на Англия Джуд Белингам стана най-младият европейски футболист в историята, записал участия на четири различни значими турнира със своя национален отбор. Звездата на Реал Мадрид е на 22 години и 353 дни. Той започна като титуляр за "трите лъва" в първия мач на отбора на Мондиал 2026. Томас Тухел го предпочете пред Морган Роджърс за старта на двубоя срещу Хърватия.

4 - Jude Bellingham today becomes the youngest European player in history to make an appearance at four different major tournaments (UEFA EURO/FIFA World Cup), aged 22 years and 353 days.



Accomplishment. https://t.co/9Wa1cD3vub pic.twitter.com/VXbJYu5PsY — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

За Белингам това е 16-и мач на голям турнир (европейско или световно първенство).

Ето как Тухел мотивира решението си да заложи на Белингам пред Роджърс:

"И двамата заслужават да стартират. В крайна сметка решихме да се придържаме към отбора, който започна толкова добре в контролата с Коста Рика. Ще трябва да взимаме подобни решения. Букайо Сака вчера също направи страхотна тренировка и заслужаваше да е титуляр. Но няма да започнем и да завършим този мач с 11 играчи. Имаме нужда от силна резервна скамейка и имаме футболисти, които могат да влияят, да променят мачовете, влизайки от пейката. Това е много важно. При Джуд и Морган решението бе 50 на 50. Просто решихме да останем със същия състав".

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