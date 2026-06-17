Белингам с историческо постижение

Халфът на Англия Джуд Белингам стана най-младият европейски футболист в историята, записал участия на четири различни значими турнира със своя национален отбор. Звездата на Реал Мадрид е на 22 години и 353 дни. Той започна като титуляр за "трите лъва" в първия мач на отбора на Мондиал 2026. Томас Тухел го предпочете пред Морган Роджърс за старта на двубоя срещу Хърватия.
За Белингам това е 16-и мач на голям турнир (европейско или световно първенство).
Ето как Тухел мотивира решението си да заложи на Белингам пред Роджърс:
"И двамата заслужават да стартират. В крайна сметка решихме да се придържаме към отбора, който започна толкова добре в контролата с Коста Рика. Ще трябва да взимаме подобни решения. Букайо Сака вчера също направи страхотна тренировка и заслужаваше да е титуляр. Но няма да започнем и да завършим този мач с 11 играчи. Имаме нужда от силна резервна скамейка и имаме футболисти, които могат да влияят, да променят мачовете, влизайки от пейката. Това е много важно. При Джуд и Морган решението бе 50 на 50. Просто решихме да останем със същия състав".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google