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Сексапилната Ивана Кнол подкрепи Хърватия срещу Англия, но това не бе достатъчно (галерия)

  • 18 юни 2026 | 14:09
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Една от най-известните фенки Ивана Кнол направи дългоочакваното си завръщане на трибуните, за да подкрепи Хърватия. Моделът, инфлуенсър и диджей, която придоби световна известност на Световното първенство в Катар през 2022 г. със своите провокативни червено-бели тоалети, отново прикова вниманието на камерите и фотографите.Ивана Кнол беше забелязана вчера на трибуните на стадион „AT&T“ в Тексас, където изгледа на живо сблъсъка между Хърватия и Англия. Облечена в традиционния за нея предизвикателен кариран стил, красавицата бурно подкрепяше „ватрените“, но нейната гореща подкрепа не бе достатъчна и тимът ѝ отстъпи пред англичаните.

10 Сензацията Ивана Кнол отново подкрепи Хърватия Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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Снимки: Gettyimages

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