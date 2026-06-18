Сексапилната Ивана Кнол подкрепи Хърватия срещу Англия, но това не бе достатъчно (галерия)

Една от най-известните фенки Ивана Кнол направи дългоочакваното си завръщане на трибуните, за да подкрепи Хърватия. Моделът, инфлуенсър и диджей, която придоби световна известност на Световното първенство в Катар през 2022 г. със своите провокативни червено-бели тоалети, отново прикова вниманието на камерите и фотографите.Ивана Кнол беше забелязана вчера на трибуните на стадион „AT&T“ в Тексас, където изгледа на живо сблъсъка между Хърватия и Англия. Облечена в традиционния за нея предизвикателен кариран стил, красавицата бурно подкрепяше „ватрените“, но нейната гореща подкрепа не бе достатъчна и тимът ѝ отстъпи пред англичаните.

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Снимки: Gettyimages