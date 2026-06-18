Английските фенове с нова доза провокации по време на двубоя с Хърватия

Феновете на Англия продължават да не одобряват голяма част от нововъведенията на ФИФА и често ги подлагат на демонстративни и шумни критики. Вчера под прицела на привържениците попаднаха новите паузи за вода, въвдени на настоящото Световно първенство. Англичаните дори предупредиха чрез социалните медии, че ще протестират срещу това нововъведение, което е под претекст, че се помага на играчите да се справят по-добре с жегите. Към протеста на англичаните се присъединиха и хърватите, когато френският съдия Клеман Тюрпен прекъсна срещата в 22-рата минута.
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Паузата помага и на гигантските екрани да се излъчват реклами от големите фирми. "Какъв, по дяволите, е този цирк?", пееха англичаните на стадиона в Арлингтън, Тексас. Тази практика не бе оправдана на стадиона, за който се знае, че е затворен и климатизиран, като температурата бе едва 20 градуса. За това потвърди и испанският журналист Хосе Алберто Чосас. "Няма да ви лъжа, бях по къси панталони и риза с къс ръкав, като не мога да кажа, че съм замръзнал, но ми беше студено. Така че може да си представите доколко паузата за хидратация е нужна", иронизира той новото правило в профила си в X. Протести имаше и на мача между Норвегия и Ирак в Бостън, когато температурата бе едва 23 градуса.
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Феновете на Англия имаха и скандирания срещу президента на САЩ, Доналд Тръмп, което предизвика реакция от официални представители, а част от феновете са били предупредени, че могат да бъдат изведени от стадиона при подобни обидни квалификации.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages