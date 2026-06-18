Английските фенове с нова доза провокации по време на двубоя с Хърватия

Феновете на Англия продължават да не одобряват голяма част от нововъведенията на ФИФА и често ги подлагат на демонстративни и шумни критики. Вчера под прицела на привържениците попаднаха новите паузи за вода, въвдени на настоящото Световно първенство. Англичаните дори предупредиха чрез социалните медии, че ще протестират срещу това нововъведение, което е под претекст, че се помага на играчите да се справят по-добре с жегите. Към протеста на англичаните се присъединиха и хърватите, когато френският съдия Клеман Тюрпен прекъсна срещата в 22-рата минута.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Паузата помага и на гигантските екрани да се излъчват реклами от големите фирми. "Какъв, по дяволите, е този цирк?", пееха англичаните на стадиона в Арлингтън, Тексас. Тази практика не бе оправдана на стадиона, за който се знае, че е затворен и климатизиран, като температурата бе едва 20 градуса. За това потвърди и испанският журналист Хосе Алберто Чосас. "Няма да ви лъжа, бях по къси панталони и риза с къс ръкав, като не мога да кажа, че съм замръзнал, но ми беше студено. Така че може да си представите доколко паузата за хидратация е нужна", иронизира той новото правило в профила си в X. Протести имаше и на мача между Норвегия и Ирак в Бостън, когато температурата бе едва 23 градуса.

Тухел показа невъздържания си нрав и влязъл в конфликт с играч на Англия още по време на мача

Феновете на Англия имаха и скандирания срещу президента на САЩ, Доналд Тръмп, което предизвика реакция от официални представители, а част от феновете са били предупредени, че могат да бъдат изведени от стадиона при подобни обидни квалификации.

The award for Best Chant of the 2026 World Cup goes to the England fans pic.twitter.com/cmYwQdZJNA — Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages