Кейн: Контролирахме срещата

Хари Кейн имаше ключова роля за победата на Англия с 4:2 при успеха на "трите лъва" срещу Хърватия в първия мач на островитяните от Мондиал 2026. Нападателят на Байерн (Мюнхен) вкара два гола срещу големия дразнител на родината си и даде много солидно начало за световните шампиони от 1966 г. на световните футболни финали.

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"Мисля, че това бяха два различни мача за нас. През първото полувреме бяхме добри, но след това на почивката благодарение на нашия мениджър коригирахме някои неща. Той ни каза - "вижте, ще се борим, трябва да се борим да се борим по нашия начин" и мисля, че разпалихме второто полувреме наистина. Тръгнахме на пълна газ и те не можаха да се справят с това.

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Мисля, че бяхме малко по-агресивни без топка. Беше трудно, те имат добри играчи - Лука винаги е един от най-добрите. В началото на второто полувреме ми хареса как тръгнахме, ако видим човека в началото, нещата ще се получат по най-добрия начин.

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Мисля, че контролирахме доста добре срещата, имахме притежание върху топката. Първите 20 минути имахме няколко възможности да реализираме през втората част.

Много добро попадение и завършващ шут на Джуд Белингам. Всички бяха много добре подготвени за началото на Световното първенство и мисля, че този гол беше един от фантастичните, които реализирахме", каза Кейн.

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