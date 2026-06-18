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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Узбекистан - Колумбия
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  3. Кейн: Контролирахме срещата

Кейн: Контролирахме срещата

  • 18 юни 2026 | 02:29
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Хари Кейн имаше ключова роля за победата на Англия с 4:2 при успеха на "трите лъва" срещу Хърватия в първия мач на островитяните от Мондиал 2026. Нападателят на Байерн (Мюнхен) вкара два гола срещу големия дразнител на родината си и даде много солидно начало за световните шампиони от 1966 г. на световните футболни финали.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"
Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

"Мисля, че това бяха два различни мача за нас. През първото полувреме бяхме добри, но след това на почивката благодарение на нашия мениджър коригирахме някои неща. Той ни каза - "вижте, ще се борим, трябва да се борим да се борим по нашия начин" и мисля, че разпалихме второто полувреме наистина. Тръгнахме на пълна газ и те не можаха да се справят с това.

Далич: След третия гол беше трудно да се върнем в мача
Далич: След третия гол беше трудно да се върнем в мача

Мисля, че бяхме малко по-агресивни без топка. Беше трудно, те имат добри играчи - Лука винаги е един от най-добрите. В началото на второто полувреме ми хареса как тръгнахме, ако видим човека в началото, нещата ще се получат по най-добрия начин.

Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна
Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

Мисля, че контролирахме доста добре срещата, имахме притежание върху топката. Първите 20 минути имахме няколко възможности да реализираме през втората част.

Много добро попадение и завършващ шут на Джуд Белингам. Всички бяха много добре подготвени за началото на Световното първенство и мисля, че този гол беше един от фантастичните, които реализирахме", каза Кейн.

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