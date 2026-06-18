Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Гана - Панама
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Далич: След третия гол беше трудно да се върнем в мача

Далич: След третия гол беше трудно да се върнем в мача

  • 18 юни 2026 | 03:31
  • 251
  • 0

Златко Далич коментира поражението с 2:4 на водения от него тим на Хърватия в първия мач на "Ватрените" от Англия на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"
Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

"Загубихме, защото изиграхме много слабо второ полувреме още от самото начало. През първото имахме две възможности и два гола. Знаехме, че при корнерите ще ни бъде тежко, а пък първият гол, който ни реализираха беше от дузпа. Стояхме добре, но за съжаление не свършихме някои неща, както трябва. Започна второто полувреме, една дълга топка мина през нас, получихме трети гол и беше трудно да се върнем в мача.

Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна
Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

Не мога сега да коментирам, не съм видял кой знае колко, имаше извеждаща топка, реагирахме слабо, не затворихме, не направихме добра ротация в последната линия", каза Далич.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мартинес: Можем да се поучим много

Мартинес: Можем да се поучим много

  • 17 юни 2026 | 23:23
  • 1545
  • 0
Уволниха треньора на Лайпциг, Демикелис все по-близо до поста

Уволниха треньора на Лайпциг, Демикелис все по-близо до поста

  • 17 юни 2026 | 23:05
  • 1090
  • 1
Белингам с историческо постижение

Белингам с историческо постижение

  • 17 юни 2026 | 22:46
  • 2222
  • 1
Франция пусна най-скъпия стартов състав на Мондиал

Франция пусна най-скъпия стартов състав на Мондиал

  • 17 юни 2026 | 22:13
  • 1852
  • 0
Единият от изгонените на ЮАР в мача на откриването изгоря за три срещи

Единият от изгонените на ЮАР в мача на откриването изгоря за три срещи

  • 17 юни 2026 | 21:54
  • 1934
  • 0
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

  • 17 юни 2026 | 21:50
  • 39462
  • 343
Виж всички

Водещи Новини

Гана 0:0 Панама, африканците пропиляха най-чистата ситуация в мача

Гана 0:0 Панама, африканците пропиляха най-чистата ситуация в мача

  • 18 юни 2026 | 02:25
  • 1413
  • 9
Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

  • 18 юни 2026 | 01:00
  • 22848
  • 175
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

  • 17 юни 2026 | 21:50
  • 39462
  • 343
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 45311
  • 145
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 18385
  • 23
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 22319
  • 17