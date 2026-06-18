Далич: След третия гол беше трудно да се върнем в мача

Златко Далич коментира поражението с 2:4 на водения от него тим на Хърватия в първия мач на "Ватрените" от Англия на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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"Загубихме, защото изиграхме много слабо второ полувреме още от самото начало. През първото имахме две възможности и два гола. Знаехме, че при корнерите ще ни бъде тежко, а пък първият гол, който ни реализираха беше от дузпа. Стояхме добре, но за съжаление не свършихме някои неща, както трябва. Започна второто полувреме, една дълга топка мина през нас, получихме трети гол и беше трудно да се върнем в мача.

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Не мога сега да коментирам, не съм видял кой знае колко, имаше извеждаща топка, реагирахме слабо, не затворихме, не направихме добра ротация в последната линия", каза Далич.

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