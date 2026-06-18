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Белингам: Бяхме много уверени през второто полувреме

  • 18 юни 2026 | 07:56
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Джуд Белингам вкара страхотен гол за победата на Англия с 4:2 над Хърватия в първия мач на “трите лъва” от Мондиал 2026.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"
Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Благодарение на този успех англичаните оглавиха своята група “L”, след като в другия мач Гана стигна до минимална победа с 1:0 над Панама.

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"
Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

“Особено през второто полувреме наистина показахме на какво сме способни, какъв отбор искаме да бъдем. Бяхме много уверени през второто полувреме, а ранният гол в началото на второто полувреме ни даде добра основа”, каза Белингам.

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