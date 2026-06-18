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  3. Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

Тухел: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

  • 18 юни 2026 | 01:45
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Томас Тухел коментира волевата победа на своята Англия с 4:2 срещу тима на Хърватия в първия мач на "трите лъва" от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Селекционерът постави в основата на успеха на отбора си реакцията след почивката, когато Белингам и Рашфорд вкараха двата победни гола.

"Труден мач срещу труден опонент, особено през първото полувреме. Много съм доволен от реакцията на нашия тим. Показахме много енергия, точно това, което искахме. Щастлив съм за феновете най-вече.

Реакцията през второто полувреме беше страхотна. Хубавото е, че успяхме да успокоим нервите, които имахме и показахме най-доброто през второто полувреме. Надявам се, че ще продължим в същия дух, заслужихме сега победата с този дух днес.

Нямаше какво да загубим във втората част. Трябваше да натиснем здраво, за да стигнем до победата. Страхотна реакция! Просто страхотно реагира нашия отбор срещу един труден опонент", каза Тухел.

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